Tchad : la police nationale serre la vis contre les véhicules non immatriculés

Dans un message officiel daté du 27 mars 2026, adressé notamment aux forces de sécurité et aux responsables en charge du contrôle routier, les autorités exigent l’application rigoureuse de cette décision sur l’ensemble du territoire.



Le document précise que toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour mettre fin à la circulation des véhicules non immatriculés. Il appelle également à l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux infractions liées à l’immatriculation, conformément à l’article 68 du Code de la route du Tchad.



Cette mesure, qualifiée d’urgente, vise à renforcer la sécurité routière, lutter contre l’insécurité et améliorer le contrôle des véhicules en circulation.



Les autorités entendent ainsi instaurer une tolérance zéro face à ce phénomène, en mobilisant les différents corps impliqués dans le contrôle et la régulation du trafic.