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Tchad : la police nationale serre la vis contre les véhicules non immatriculés


Alwihda Info | Par Alwihda - 27 Mars 2026


Le Directeur général de la Police nationale, le Contrôleur général Tougoud Digo Maide, a instruit les membres de la Commission mixte interministérielle de contrôle des véhicules de prendre, avec effet immédiat, des mesures strictes pour interdire la circulation des véhicules dépourvus de plaques d’immatriculation.


Tchad : la police nationale serre la vis contre les véhicules non immatriculés
Dans un message officiel daté du 27 mars 2026, adressé notamment aux forces de sécurité et aux responsables en charge du contrôle routier, les autorités exigent l’application rigoureuse de cette décision sur l’ensemble du territoire.

Le document précise que toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour mettre fin à la circulation des véhicules non immatriculés. Il appelle également à l’application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux infractions liées à l’immatriculation, conformément à l’article 68 du Code de la route du Tchad.

Cette mesure, qualifiée d’urgente, vise à renforcer la sécurité routière, lutter contre l’insécurité et améliorer le contrôle des véhicules en circulation.

Les autorités entendent ainsi instaurer une tolérance zéro face à ce phénomène, en mobilisant les différents corps impliqués dans le contrôle et la régulation du trafic.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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