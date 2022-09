Tchad : la ralliement au nom des Transformateurs devient un business ?

Le rassemblement s'est déroulé à l'espace Fest'Arifaca de Moursal, dans la commune du 6ème arrondissement de N'Djamena. L'on a pu lire sur leurs banderoles : "non aux Transformateurs", "oui au dialogue", "non à la division".



"Après une analyse approfondie de nos engagements sans faille et notre contribution au parti "Les Transformateurs", force est de croire que ce parti ne reflète plus les attentes immenses que nous avons eu au début", affirme le porte-parole des jeunes, Adoum Caleb.



Adoum Caleb évoque des inégalités et injustices, en plus de "l'emploi d'une rhétorique populiste par le parti pour tromper la jeunesse tchadienne pour ses propres intérêts égoïstes et mercantiles". Il est à préciser qu'aucun de ces jeunes n'a présenté une carte de membre du parti.



Pour l'opinion publique, la présumée "défection" du groupe de Caleb s'assimile à un "cirque". L'on y voit tantôt la main des autorités de transition derrière ce qui serait une manigance pour vanter la réussite du dialogue national, tantôt une manoeuvre des jeunes désoeuvrés pour se faire voir dans l'objectif d'obtenir un profit.



"Le dialogue national est devenu un jeu, une sorte de tombola ou de Monopoly. Certains gagnent des miettes et les plus chanceux des millions et des V8. Jouer avec les jeunes, vous connaîtrez votre prix. Pleure ô pays, mon beau peuple !", a réagi Me. Max Loalngar, coordonnateur de Wakit Tamma, sur sa page Facebook.



La veille, le secrétaire exécutif des jeunes Transformateurs, Mortordé Bonheur a officiellement annoncé son retrait du parti afin de rejoindre les assises du dialogue national. Il a justifié sa "grave" décision et en a préalablement informé le leader du parti, Dr. Succes Masra.



Une dizaine de jours plus tôt, un groupe se revendiquant des Transformateurs a annoncé sa défection et a même été reçu au Palais présidentiel par le chef de la transition. L'un d'eux a obtenu son badge pour les assises nationales ; quelques jours plus tard, il a exprimé à son entourage sa déception ainsi que sa volonté de se retirer.



En cette période d'agitations, Ray's Kim, porte-parole du parti, a fait une publication sur sa page Facebook en témoignant de son intangibilité face à des tentatives d'émissaires du pouvoir d'acheter sa conscience. "Il y a trois jours, quand l'un des multiples émissaires n'arrivait pas à me convaincre de rencontrer le président de la transition, il m'a balancé ceci, sans s'en rendre compte : "Penses à ta vie Ray's Kim". Ce qui ressemble clairement à une menace", relate le porte-parole des Transformateurs. Dans son combat pour la justice et l'égalité, Ray's Kim n'a pas hésité à défier en direct un militaire il y a une dizaine de jours, en lui demandant, yeux dans les yeux, de lui tirer dessus.