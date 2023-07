Tchad : la société civile du Borkou a tenu un point de presse à Faya-Largeau

Le point de presse de ce jour porte sur les sentiments de regret et de désolation vis-à-vis des promesses non tenues, et le non-respect des termes du cahier de charges des organisations internationales implantées dans la province du Borkou.



Selon la coordination des organisations de la société civile du Borkou, il est indéniable que le projet COM-Nord a posé un nombre important d’actions allant dans le sens du renforcement des capacités de plusieurs organisations locales.



Ces actions sont multiformes, positives et négatives, mais là où le bât blesse, c’est la non application de l'article 23 du décret 1917 du 24 décembre 2018, portant statut des organisations non gouvernementales en République du Tchad. En effet, les critères des recrutements ne sont jamais respectés ; la location des véhicules une opération qui se fait à N’Djamena alors la province disposait des capacités ; la lenteur dans le processus de paiement des prestations de services est perceptible.



Enfin, l'appel d'offres restreint des travaux du marché de construction des ouvrages d'adduction d'eau potable à Faya, Fada et Barday pour un montant de 2,8 milliards de FCAF a été attribué à une entreprise basée à N’Djamena dénommée GYZER.



Ceci est un fait inacceptable et inadmissible, car les ONG locales et les entreprises existent et sont bien opérationnelles dans la province.