Tchad : la tranchée autour de la Ndjamena, source d'insécurité

Communément appelé « trou de Déby », la tranchée autour de la ville de N'Djamena devient au grand dam source d'insécurité pour les riverains. Le braquage et les cas de viol sont enregistrées au quotidien. Les habitants aux alentours de la tranchée, autour de la ville de N'Djamena, autrement appelé le « trou de Déby », sont exposés aux dangers de toutes sortes.



Certains sont braqués et d'autres subissent des tortures au quotidien. Malheur à celui qui prend le risque de rentrer au-delà de 20h, lorsqu’on habite derrière le trou de Déby. Martin Davourné s'est vu arracher son engin vers le 21h, par un groupe de personnes qu'il ignore même d'où ils viennent. « Je ne comprends même pas ce malheur qui me suis partout », se lamente cet humanitaire.



Fatimé Zouzané, a été procédée de sa valise à main au environ de 20h, de son retour d'un pari vente organisé par sa copine. « Je veux faire comment avec mes enfants. Ce sac contient toutes mes pièces, y compris l’argent de ration alimentaire pour mes enfants », s'est-elle lamenté. Les malfaiteurs se cachent derrière le tas de terre laissé tout autour de la tranchée, afin de réussir leur opération.



« Comme les routes sont coupées, nous sommes obligés de contourner. Ces braqueurs prennent position avant que nous n'arrivions à leur niveau », décrit Hassane Adam. Il n'y a pas seulement que le vol d'engins de deux à quatre roues. Les arnaques et autres formes de tortures sont enregistrées autour de ce trou qui cause tous les malheurs aux populations de la ville de Ndjamena.