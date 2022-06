Tchad : la vente subventionnée des céréales lancée à Kelo

La vente subventionnée des céréales du dépôt de l'ONASA de kelo est lancée officiellement ce samedi 18 juin 2022 par le secrétaire général de la province Bachar Brahim Abakar. C'est à l'enceinte dudit dépôt que la cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs chefs des services, chefs des cantons, leaders religieux et la société civile.



Au total, 500 tonnes des céréales constitués de 300 tonnes de maïs et de 200 tonnes du riz seront vendus à un prix subventionné à la population vulnérables.



Le secrétaire général de la Tandjile ouest, Ali Abakar Issa a laissé entendre que le rôle des autorités est d'accompagner ces produits aux mains des bénéficiaires. Il souligne aussi que ce geste fait par le PCMT est un ouf de soulagement pour la population vulnérable de la Tandjilé.



Tebone Badre, chef de dépôt de L'ONASA de kelo a indiqué que le stock de cette année est en hausse de 70% par rapport à l'année précédente.



Lançant officiellement la vente dans la province de la Tandjilé à partir du dépôt de l'ONASA de Kelo, le secrétaire général de la province Bachar Brahim Abakar relevé que le prix officiel pour le sac de maïs est 10000 frs et celui du riz est à 12000frs. C'est par une visite au magasin qu'a pris fin la cérémonie