Tchad : la vie des réfugiés soudanais face aux défis de la saison des pluies

Depuis le début du conflit armé au Soudan le 15 avril 2023, conjugué aux conflits intercommunautaires, plus de 260 390 réfugiés et 48 180 retournés se sont installés dans l'est du Tchad. Parmi eux se trouvent des blessés et des victimes de guerre, des personnes souffrant de malnutrition aiguë, des cas de rougeole et des jeunes filles et femmes ayant subi des viols.



Les autorités locales sont débordées par l'afflux croissant de réfugiés, et l'aide humanitaire semble souvent insuffisante. Les camps tels qu'Arkoum, Gaga et Farchana accueillent ces réfugiés dans des conditions précaires, et des épidémies de maladies telles que la rougeole et la forte prévalence de la malnutrition aiguë sévère parmi les enfants sont à craindre.



Le paludisme, le choléra, les viols, les troubles mentaux, la tuberculose, le VIH, la fièvre jaune... la liste des risques sanitaires est longue. Les organisations humanitaires travaillent à 85% de leur capacité, malgré les défis, mais l'État doit également s'impliquer davantage.