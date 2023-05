Tchad : le CHU La Référence célèbre la Journée du travail en honorant ses employés

A l'occasion de la célébration de la fête du travail, le Centre Hospitalier Universitaire La Renaissance a organisé un banquet en l'honneur de son personnel, le lundi 1er mai 2023.



La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la formation hospitalière, et a rassemblé plusieurs employés, en présence de leur directeur général.



Dans son intervention de circonstance, le président du comité d'organisation, Idriss Chahata Loukou, a souligné que cette cérémonie ne revêtait pas seulement un caractère festif, mais également une occasion d'honorer les efforts consentis par les pionniers des revendications syndicales, pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les travailleurs.



Selon lui, la Journée Internationale du Travail, communément appelée « fête du travail », est une journée dédiée spécialement au travail et aux travailleurs, afin que l'espace de travail soit assaini et favorable aux attentes et aspirations contenues dans le cahier de charges de l'employeur. « Cette fête du travail nous incite à faire valoir nos compétences au service du CHU La Renaissance », a-t-il affirmé.



Le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire La Renaissance, Dr Fandebnet Siniki a, quant à lui, souligné la nécessité d'apporter une réponse pragmatique aux revendications et doléances des employés du CHU La Renaissance. « Nous devons respecter tous les travailleurs, quelle que soit leur catégorie au sein de notre hôpital », a-t-il déclaré. Selon lui, les revendications contribuent à améliorer la qualité des soins.



« Quand les agents sont bien traités, ils font bien leur travail, ce qui profite au patient », a affirmé le directeur général du CHU La Renaissance. Le Dr Fandebnet Siniki a promis d'apporter des réponses concrètes aux revendications des employés, telles que la définition d'un code vestimentaire, la réouverture du restaurant du CHU La Renaissance, la restructuration du comité d'hygiène et de sécurité au travail, afin d'améliorer la qualité et l'hygiène de tout le personnel de travail.



Il a également rassuré les employés quant au versement régulier des cotisations sociales à la CNPS, ainsi qu'à la mise à disposition du ministère de la Santé publique, d'une liste des agents contractuels de l'hôpital pour une éventuelle intégration à la fonction publique.



La question de la carrière du personnel, en termes de reclassement des agents contractuels, n'a pas été également perdue de vue par le directeur général du CHU La Renaissance.