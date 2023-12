Tchad : le CRDR appelle la population à retirer sa carte d’électeurs

Le président régional du Comité de Réflexion pour le Développement, la Réconciliation et la Cohabitation Pacifique (CRDR) dans la province du Ouaddaï, Daoud Mahamat Abakar a appelé jeudi dernier, lors d’un point de presse, la population en général et celle de la province du Ouaddaï en particulier, de sortir massivement retirer leurs cartes d’électeurs et d’aller voter le 17 décembre 2023.



Selon lui, le référendum constitutionnel par définition porte sur une révision partielle ou totale de la Constitution. Cette nouvelle Constitution est inspirée de celle de 1996, avec plusieurs innovations dont les articles 90, 68, 67 alinéa 2, 66 alinéa 2, 236, 237 et 239. Pour ne citer que ceux-là.



« Sortir voter est un acte citoyen que chacun de nous doit exécuter pour le retour à l’ordre constitutionnel », a martelé le président Daoud Mahamat Abakar.