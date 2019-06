Tchad : le Haut conseil des collectivités autonomes sensible dans les provinces

Une mission du Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles (HCACT), conduite par la vice-présidente Marioma Outhman Adam, a eu une rencontre cette semaine avec les responsables administratifs des provinces du Ouaddaï et du Wadi-Fira.



A Abéché comme à Biltine, la mission du HCACT s'est penchée sur le rôle des chefs traditionnels et les attributions de l'institution.



Le maire de Biltine, Amir Adoudou s'est félicité de la démarche du HCACT.



"Notre institution est créée pour oeuvrer à la stabilité, à la paix et à la cohabitation pacifique. Elle s'occupe de toutes les questions relatives à la chefferie traditionnelle, au bon fonctionnement des collectivités autonomes et à l'état de la coopération décentralisée", a souligné la vice-présidente du HCACT.



Le gouverneur du Wadi-Fira, Issakha Ahmat Ardja, a rappelé aux chefs traditionnels que depuis l'instauration de la 4ème République, leur rôle est devenu beaucoup plus important.



Le HCACT organise une grande tournée de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique dans les 23 provinces du pays pour "un Tchad sans conflits".