Tchad : le MCT annonce la 2ème édition du tournoi de football « Amourgou Nalabo » à N'Djamena

Le Mouvement citoyen Le Temps (MCT) a animé une conférence de presse ce 14 septembre 2022, au sein de son siège à Walia, dans la commune du 9ème arrondissement.



La conférence portait sur le lancement officiel du tournoi de football dénommé « Amourgou Nalabo », 2ème édition, sous le thème : « le football, vecteur de brassage et de paix », qui vise à unir le peuple et briser les barrières, une option choisie par le MCT pour véhiculer son message.



Le président estime que ce tournoi sera l'occasion pour les jeunes joueurs de découvrir et de partager de nouveaux atouts et performances. Il permettra également aux compétiteurs de bannir certaines pratiques et attitudes au sein de la commune. Car, le but premier de ce tournoi est de vulgariser le sport dans le milieu jeune tchadien en général, et ceux de la commune du 9ème arrondissement en particulier, pour une cohabitation pacifique.



Le match d'ouverture est prévu pour le 18 septembre au terrain espérance de Walia communément appelé terrain « Amboukou ». La compétition de cette année verra la participation de 24 équipes des différentes communes de N’Djamena, pour ce grand rendez-vous entre le 18 septembre et le 30 octobre 2022, parrainé par le conseiller à la jeunesse et à l'entreprenariat, Kemba Didha Alain.



Dans sa déclaration, le président du Mouvement MCT, Manmi Barka, souligne que le tournoi « Amourgou Nalabo Shooto » est un tournoi qui se veut un cadre unificateur, à travers les jeunes de la commune du 9ème arrondissement qui font de ce sport un patrimoine vivant. Ainsi, au-delà de son aspect sportif, le sport roi est aimé par la population du 9ème arrondissement, raison pour laquelle le MCT a eu à mettre sur pied ce projet depuis bientôt deux ans.



À travers cette conférence, le mouvement MCT, par la voix de son président Manmi Barka, lance un vif appel à tous ceux et celles qui aimeraient l'accompagner dans la réussite de cette mission. Il affiche sa disponibilité pour tout soutien pour la réalisation de cette initiative. Selon lui, son équipe est confrontée à des difficultés techniques et matérielles.



Il faut rappeler que lors de la 1ère édition, le tournoi a vu la participation de 16 équipes venues des différents quartiers de la commune du 9ème arrondissement. Enfin, la compétition se joue en phase de six poules.