Tchad : le Mobile Money au cœur des finances publiques

Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, a présidé une réunion de travail consacrée à l’intégration des solutions de paiement électronique dans les flux financiers de l’État. Il était entouré de la ministre déléguée auprès du ministre des Finances, chargée de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, ainsi que du secrétaire d’État aux Finances et au Budget.



Cette rencontre a réuni les principaux établissements et services de paiement, acteurs de l’écosystème, notamment Moov Money, Airtel Money, Konoom et Cashi Tchad, afin d’accélérer la mise en place d’un cadre opérationnel de dématérialisation via le Mobile Money.



Les échanges ont porté sur les leviers attendus de cette réforme : une meilleure traçabilité des recettes, la réduction des risques de fraude, l’amélioration de l’accès des citoyens aux services de paiement, des gains de temps dans l’exécution des dépenses publiques, la baisse des coûts de gestion, ainsi que le renforcement de l’inclusion financière, en stimulant l’activité économique.



À l’issue de la séance, le ministre d’État a réaffirmé la volonté du gouvernement d’avancer rapidement vers un mécanisme sécurisé et transparent, et a encouragé l’aboutissement d’une convention-cadre avec les établissements de paiement, afin de concrétiser cette modernisation.