Tchad : le PLD renforce ses structures locales et installe ses responsables départementaux

Dans le cadre du renforcement de ses structures locales, le Parti pour les Libertés et le Développement (PLD) a organisé, le 27 mars 2026 à N’Djamena, une cérémonie d’installation des responsables des secrétariats départementaux.



La cérémonie s’est tenue en présence de nombreux militants et cadres du parti. Cette activité marque une étape importante dans la structuration et la dynamisation des instances locales du PLD.



Le secrétaire général du PLD, Mahamat Ahmad Alhabo, s’est dit fier et honoré de la forte mobilisation enregistrée. Il a souligné que le parti ne peut fonctionner sans ses militants de base, véritables piliers de son action.



Selon lui, le PLD n’a pas été créé pour conquérir le pouvoir, mais pour s’inscrire comme un parti démocratique, véritablement national tant dans sa composition que dans son fonctionnement.



S’adressant aux militants et aux responsables des différents arrondissements ainsi qu’aux organes installés, il a insisté sur l’importance de leur mission. Le parti leur confie ainsi une responsabilité morale, les appelant à s’organiser de manière solide et efficace.



Enfin, il a appelé tous les responsables à se mettre au travail dès à présent, avec fermeté et dignité, en vue des prochaines échéances électorales, notamment les législatives et les communales, afin de porter haut les ambitions du parti.