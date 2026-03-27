Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
POLITIQUE

Tchad : le PLD renforce ses structures locales et installe ses responsables départementaux


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 27 Mars 2026



Tchad : le PLD renforce ses structures locales et installe ses responsables départementaux
Dans le cadre du renforcement de ses structures locales, le Parti pour les Libertés et le Développement (PLD) a organisé, le 27 mars 2026 à N’Djamena, une cérémonie d’installation des responsables des secrétariats départementaux.

La cérémonie s’est tenue en présence de nombreux militants et cadres du parti. Cette activité marque une étape importante dans la structuration et la dynamisation des instances locales du PLD.

Le secrétaire général du PLD, Mahamat Ahmad Alhabo, s’est dit fier et honoré de la forte mobilisation enregistrée. Il a souligné que le parti ne peut fonctionner sans ses militants de base, véritables piliers de son action.

Selon lui, le PLD n’a pas été créé pour conquérir le pouvoir, mais pour s’inscrire comme un parti démocratique, véritablement national tant dans sa composition que dans son fonctionnement.

S’adressant aux militants et aux responsables des différents arrondissements ainsi qu’aux organes installés, il a insisté sur l’importance de leur mission. Le parti leur confie ainsi une responsabilité morale, les appelant à s’organiser de manière solide et efficace.

Enfin, il a appelé tous les responsables à se mettre au travail dès à présent, avec fermeté et dignité, en vue des prochaines échéances électorales, notamment les législatives et les communales, afin de porter haut les ambitions du parti.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/03/2026

N’Djamena : un militaire égorge deux enfants et un proche avant de mourir

N’Djamena : un militaire égorge deux enfants et un proche avant de mourir

Tchad : à Abéché, lancement de l’enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat 2026 Tchad : à Abéché, lancement de l’enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat 2026 26/03/2026

Populaires

(Analyse) Tchad : une seule communauté, un seul destin

26/03/2026

​Les États-Unis s’opposent à une résolution de l’ONU sur l’esclavage et les réparations

27/03/2026

​Sao du Tchad – Burundi : le soleil peut-il devenir une arme secrète ?

27/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 25/03/2026 - Hassan Abderamane

Envoi d’un contingent en Haïti : le Tchad devient-il le gendarme du monde ?

Envoi d’un contingent en Haïti : le Tchad devient-il le gendarme du monde ?

Le régime soudanais et les FSR doivent être considérés comme une menace existentielle par le Tchad Le régime soudanais et les FSR doivent être considérés comme une menace existentielle par le Tchad 24/03/2026 - Djimet Wiche

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter