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Tchad : le Premier ministre passe au crible les performances du secteur de la santé publique


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 18 Mars 2026



Tchad : le Premier ministre passe au crible les performances du secteur de la santé publique
Le Premier ministre, chef du gouvernement, Amb. Allah Maye Halina, a présidé ce mercredi 18 mars 2026, une réunion de suivi et évaluation consacrée au ministère de la Santé publique et de la Prévention.

Cette séance s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, notamment le chantier n°10 dédié à la santé. Dans son liminaire, le Premier ministre a salué les avancées enregistrées tout en appelant à une lecture lucide des performances du secteur.

Il a insisté sur l’exigence de résultats concrets, mesurables et directement perceptibles par les populations, notamment en matière d’accès aux soins et de qualité de prise en charge. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a présenté un taux d’exécution global de 71 % des actions prévues pour l'année 2025, dans le cadre du chantier n°10.

Ces résultats couvrent plusieurs axes, dont le renforcement du système de santé, la prévention, la couverture santé universelle, le développement des ressources humaines, les infrastructures sanitaires et la digitalisation du secteur.

Toutefois, cette progression reste freinée par des contraintes structurelles majeures, notamment l’insuffisance de personnel qualifié, l’irrégularité du financement public et les limites du mécanisme de cofinancement du système de santé.

Face à ces défis, le Premier ministre a exigé une accélération des réformes, en mettant l’accent sur la mobilisation des ressources, le renforcement de la gouvernance du secteur et une meilleure coordination avec les partenaires techniques et financiers. Les priorités pour les prochains mois porteront sur la décentralisation du système de santé, la digitalisation des services et la géolocalisation des infrastructures et réalisations sanitaires, dans une logique de transparence et d’efficacité.

Ont également pris part à cette réunion le secrétaire général adjoint du gouvernement, Saleh Bourma, la secrétaire générale du ministère de la Santé publique et de la Prévention, quelques membres du cabinet du Premier ministre et les équipes techniques du département.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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