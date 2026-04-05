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Tchad : le Président et le Premier ministre adressent leurs vœux à la communauté chrétienne à l’occasion de Pâques


Alwihda Info | Par Alwihda - 5 Avril 2026


À l’occasion de la célébration de Pâques ce 5 avril 2026, le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, et le Premier ministre, Allah-Maye Halina, ont adressé leurs messages de vœux à la communauté chrétienne du Tchad.


Tchad : le Président et le Premier ministre adressent leurs vœux à la communauté chrétienne à l’occasion de Pâques
Dans son message, le chef de l’État a exprimé ses « sincères vœux de paix, de bonheur et de prospérité » à l’ensemble des fidèles chrétiens. Il a souligné que « la force du Tchad réside dans sa pluralité et dans cette coexistence pacifique qui forge notre destin commun ».

Le Président de la République a également appelé à s’inspirer des valeurs de Pâques, notamment le sacrifice et le pardon, afin de consolider l’unité nationale. « Puisse l’esprit de cette fête inspirer chacun de nous dans la construction d’une nation unie, solidaire et prospère », a-t-il déclaré.

De son côté, le Premier ministre Allah-Maye Halina a adressé ses « vœux chaleureux à tous les chrétiens du Tchad et du monde entier ». Il a rappelé que cette célébration, marquant la résurrection du Christ, symbolise « la victoire de la vie sur la mort » et porte un message d’espoir.

Il a insisté sur la notion de résilience, affirmant que « même dans les moments les plus difficiles, le relèvement est possible ». Selon lui, cet esprit doit continuer à guider les efforts en faveur d’un Tchad apaisé et résolument tourné vers le progrès.

À travers ces messages, les plus hautes autorités du pays ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de paix, de coexistence et de solidarité.

Joyeuses fêtes de Pâques à tous les fidèles chrétiens.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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