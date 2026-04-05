Tchad : le Président et le Premier ministre adressent leurs vœux à la communauté chrétienne à l’occasion de Pâques

Dans son message, le chef de l’État a exprimé ses « sincères vœux de paix, de bonheur et de prospérité » à l’ensemble des fidèles chrétiens. Il a souligné que « la force du Tchad réside dans sa pluralité et dans cette coexistence pacifique qui forge notre destin commun ».



Le Président de la République a également appelé à s’inspirer des valeurs de Pâques, notamment le sacrifice et le pardon, afin de consolider l’unité nationale. « Puisse l’esprit de cette fête inspirer chacun de nous dans la construction d’une nation unie, solidaire et prospère », a-t-il déclaré.



De son côté, le Premier ministre Allah-Maye Halina a adressé ses « vœux chaleureux à tous les chrétiens du Tchad et du monde entier ». Il a rappelé que cette célébration, marquant la résurrection du Christ, symbolise « la victoire de la vie sur la mort » et porte un message d’espoir.



Il a insisté sur la notion de résilience, affirmant que « même dans les moments les plus difficiles, le relèvement est possible ». Selon lui, cet esprit doit continuer à guider les efforts en faveur d’un Tchad apaisé et résolument tourné vers le progrès.



À travers ces messages, les plus hautes autorités du pays ont réaffirmé leur attachement aux valeurs de paix, de coexistence et de solidarité.



Joyeuses fêtes de Pâques à tous les fidèles chrétiens.