Tchad : le Protocole d'État fait un rappel aux officiels sur le le code vestimentaire

Hormis la ponctualité, il est exigé aux membres du gouvernement de se conformer, à N'Djamena ou en province, à des exigences vestimentaires en conseil des ministres, conseil de cabinet, cérémonies officielles et audiences.



Dame : voile, tailleur sombre (veste et jupe longue), grand boubou ou ensemble tailleur pagne (trois pièces), chaussures fermées (avec ou sans talon).



Homme : costume sombre et cravate (bleue, rouge ou noire), grand boubou (trois pièces) avec bonnet et chaussures fermées.



Pour les membres du Conseil militaire de transition, quand le corps entié est convié officiellement, le port de l'uniforme est recommandé.



En revanche, le port du turban et des babouches (sandales) est strictement interdit.