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Tchad : le SET du Guéra exige le remboursement des salaires de février


Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 30 Mars 2026



Tchad : le SET du Guéra exige le remboursement des salaires de février
Réunis en assemblée générale ce lundi 30 mars 2026, les militants et militantes du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), section provinciale du Guéra, venus des différents établissements de la ville de Mongo, ont examiné les points de revendication liés à la coupure des salaires du mois de février 2026.

À l’issue des échanges, les enseignants ont décidé de suspendre leur grève pour une durée de trois semaines. Ils appellent toutefois le gouvernement à faire preuve de retenue et à procéder, dans les plus brefs délais et sans condition, au remboursement des moitiés des salaires concernés.

Les militants et militantes du syndicat ont également réaffirmé leur engagement dans la défense de leurs droits.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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