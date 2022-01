Tchad : le SG du ministère de l'Économie, Wardougou Mahamat Arami, installé

Wardougou Mahamat Arami devra renouer avec l'orthodoxie administrative par l'application littérale des textes en vue d'anticiper les décisions sur tous les faits saillants afin de prévenir tout conflit de compétences et le retard dans le traitement des dossiers ; imposer à tous les niveaux le respect de la hiérarchie et des procédures ; et inculquer à tous les collaborateurs la notion du travail bien fait et la franche collaboration, a énuméré le ministre Dr. Issa Doubragne.



"Il vous revient de vous assumer avec dynamisme, abnégation et compétence pour mériter la confiance de vos collaborateurs et notre soutien constant. La réussite de la mission du secrétariat général dépend entièrement de votre disponibilité à franchir les obstacles qui entravent le bon fonctionnement de notre département", a dit le ministre.



Le secrétaire général Wardougou Mahamat Arami a assuré que l'intérêt commun guidera les actions pour atteindre l'objectif d'un développement accéléré à travers une coopération exemplaire.



"Nous avons pour responsabilité première de créer les conditions de travail nécessaires à la délivrance d'un service public exemplaire", a relevé Wardougou Mahamat Arami.