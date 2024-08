Tchad : le chef Nedoulgue Koumala Maxime repose désormais dans son canton

Les obsèques de Nedoulgue Koumala Maxime, chef de canton Boulo, dans la sous-préfecture de Kolon, décédé le 02 août, ont eu lieu ce samedi 10 août 2024 à Boulo. C’était en présence du gouverneur de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, et des conseillers nationaux de Transition.



L’atmosphère était lourde ce samedi matin à Boulo. Une grande tristesse et une véritable désolation étaient palpables sur les visages de la famille, autorités administratives, cadres ressortissants de la Tandjilé, et ses collègues chefs de cantons de la province, ainsi que sa famille politique.



Tous ont tenu à rendre un dernier hommage à l’illustre disparu, chef de canton de Boulo. Les tirs d’armes résonnaient dans l'air, déchirant le silence de Boulo. Ces sons, chargés d'émotion, exprimaient la douleur d'une communauté qui vient de perdre l'un de ses fils les plus illustres.



Au cours de cette cérémonie funèbre, plusieurs personnalités se sont relayées, pour vanter les qualités du regretté Nedoulgue Koumala Maxime, chef de canton Boulo, qui durant ses 11 ans de règne, a su rassembler tout le monde.



Son départ laisse un vide immense dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Homme de consensus, il était apprécié pour sa sagesse, sa générosité et son dévouement pour sa communauté. L’une de ses grandes sœurs, expliquant les circonstances de sa mort, a souligné que Nedoulgue Koumala Maxime était un grand rassembleur, et que son départ laisse un vide difficile à combler dans le canton.



Le fils aîné, Weiding Nedoulgue William, a témoigné le fait que son père était un homme aimé et aimant envers tous, sans distinction. Le sous-préfet de Kolon Dorsouma Ngaro, a salué l'engagement du défunt pour le développement et sa bonne collaboration.



Présent aux obsèques, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, adresse les condoléances du chef de l’État, ainsi celle du Premier ministre, à toute la population de la Tandjilé et sa famille biologique. En attendant le procès-verbal par consensus de la famille, le sous-préfet de Kolon est désigné pour assurer l’intérim pendant trois mois.



Feu Nedoulgue Koumala Maxime laisse derrière lui une veuve et 08 enfants. Il repose désormais dans son canton natal qu’il a tant aimé.