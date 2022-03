Tchad : le coordonnateur département du parti Les Transformateurs en visite à Baktchoro

Le coordonnateur départemental du parti Les Transformateurs, de la Tandjile-Ouest, à la tête d'une forte délégation est arrivé cet après-midi à Baktchoro, localité située à 25 km de la ville de Kelo, sur l'axe Kelo-Ndjamena.



Aussitôt installé, la cérémonie a commencé par le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, Adebourang Innocent.



Prenant la parole, le coordonnateur départemental, Ndlapma Tchoukolzou Ousmane, dans son mot introductif, souligne que le parti Les Transformateurs est créé pour transformer l'administration tchadienne et les mentalités. Car en transformant les mentalités des Tchadiens, le développement et la cohabitation pacifique s'installent seuls.



Puis, le nouveau bureau a été installé. Glaçant Mondodjo Geremie, en est le nouveau coordonnateur. Il remercie ses camarades du parti et la délégation départementale. Par ailleurs, il appelle ses camarades militants à se souder pour transformer les mentalités des Tchadiens.



C'est par des conseils pratiques et des orientations spécifiques données par la délégation départementale, qu'a pris fin cette cérémonie.