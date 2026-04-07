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SPORTS

Tchad : le député Madtoigue Belengar organise un match amical de football au Moyen-Chari


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 7 Avril 2026



Tchad : le député Madtoigue Belengar organise un match amical de football au Moyen-Chari
A l’occasion de la fête de Päques, le député Madtoigue Belengar a initié une rencontre sportive opposant les anciens joueurs du Moyen-Chari à l’équipe Avenir du Barh Koh.

L’objectif de cette activité était de rendre hommage aux vétérans, tout en encourageant la pratique du football chez les jeunes. Le match s’est déroulé au terrain Jean Paul de Kassaï, devant un publique venu nombreux assister à cette affiche conviviale. Les deux équipes ont livré une première période équilibrée, sans parvenir à se départager.

Au retour des vestiaires, les Vétérans du Moyen-Chari ont finalement fait la différence. Nodjiadoum Dieudonné a ouvert le score en fin de rencontre, avant que Ndlinodji Emmanuel donne la victoire quelques minutes plus tard. Score final : 2 buts à 0 en faveur des Vétérans. Présent sur les lieux, Francky Mornan, secrétaire du centre d’animation de Kassaï, a salué l’initiative du député.

Selon lui, ce type de rencontre permet non seulement de maintenir les anciens en activité, mais aussi de détecter de nouveaux talents parmi les jeunes joueurs. De son côté, le député Madtoigue Belengar s’est félicité du bon déroulement du match et de la qualité du jeu proposé par les deux équipes, en particulier les Vétérans.

Il a également annoncé l’organisation prochaine d’un tournoi, avec la mise en jeu d’un trophée, dans le but de détecter de jeunes talents et de contribuer au développement du football dans la province du Moyen-Chari.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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