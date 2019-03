Tchad : le directeur des douanes devient général de brigade à 24 ans

Le directeur général des douanes et des droits indirects, Ousmane Adam Dicki est élevé ce mardi 12 mars du grade de Colonel de l'armée au grade de Général de brigade, a appris Alwihda Info d'un décret signé par le président de la République.Cette promotion intervient près de cinq mois après sa nomination , le 26 octobre 2018, à la tête des services des douanes. Lors de la passation de service, Ousman Adam Dicki s'est engagé à trouver des "stratégies nécessaires et des actions efficaces pour mobiliser massivement les recettes douanières, et lutter efficacement contre la fraude".Neveu du président, Ousman Adam Dicki est le fils de sa sœur cadette. Le désormais général de brigade est âgé de 24 ans.Il est l'ex-coordinateur de la force d'appui aux régies financières, une force de répression contre la corruption au niveau de toutes les régies financières. Cette force a été mise à la disposition du ministère des Finances et du Budget en février dernier pour aider l’État à mobiliser et sécuriser les recettes financières.Le même décret élève le général de brigade, Ousmane Mahamat Bahr Mahamat Itno au grade de général de division.Ousman Adam Dicki a obtenu son baccalauréat série D (scientifique) en 2013 à Abéché. Il a fait une formation de trois ans au sein du Groupement des écoles militaires inter-armées (GEMIA) à Moussoro. A la fin de sa formation, il s'est rendu aux USA pour une spécialisation complémentaire de trois mois, avant de venir rejoindre le PSI (Pan Sahel Initiative, programme américain de sécurité dans la région sahélienne) et d'occuper le poste de commandant adjoint.