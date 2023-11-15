Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le directeur général de la Police nationale et ses deux adjoints remplacés


Alwihda Info | Par Alwihda - 15 Novembre 2023



Tchad : le directeur général de la Police nationale et ses deux adjoints remplacés
Par Décret N°3529/PT/PM/MSPI/2023 du 15 novembre 2023, Les fonctionnaire de Police dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité à la Direction Générale de la Police nationale :

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE 

Directeur Général : Contrôleur Général de Police BRAHIM AHMAT GOROU en remplacement du Contrôleur Général de Police ALI ADOUM TOLLY;

Directeur Général 1er Adjoint : Contrôleur Général de Police TALA MBAIORNOM CLEOPAS en remplacement du Contrôleur Général de Police BAHARADINE DJERNI BEIRA;

Directeur Général 2ème Adjoint : Contrôleur Général de Police MAHAMAT KORDE KOSSENIE en remplacement du Contrôleur Général de Police RAMADJI NANGAR.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
© 2023 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter