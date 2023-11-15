Tchad : le directeur général de la Police nationale et ses deux adjoints remplacés

Par Décret N°3529/PT/PM/MSPI/2023 du 15 novembre 2023, Les fonctionnaire de Police dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité à la Direction Générale de la Police nationale :



DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE



Directeur Général : Contrôleur Général de Police BRAHIM AHMAT GOROU en remplacement du Contrôleur Général de Police ALI ADOUM TOLLY;



Directeur Général 1er Adjoint : Contrôleur Général de Police TALA MBAIORNOM CLEOPAS en remplacement du Contrôleur Général de Police BAHARADINE DJERNI BEIRA;



Directeur Général 2ème Adjoint : Contrôleur Général de Police MAHAMAT KORDE KOSSENIE en remplacement du Contrôleur Général de Police RAMADJI NANGAR.