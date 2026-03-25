Tchad : le général Ismat Issakha Acheikh veille personnellement à la sécurisation nocturne d'Am-Timan

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, a procédé le mercredi 25 mars 2026 à une inspection nocturne dans la ville d'Am-Timan, avec pour souci personnel de s'assurer que les forces de l'ordre remplissent correctement leurs missions de maintien de la sécurité.



Cette visite surprise avait pour finalité de contrôler si les consignes transmises au cours des réunions de sécurité sont bel et bien mises en œuvre sur le terrain, dans l'optique d'assurer la protection des citoyens et de leurs biens. Le délégué général a effectué un premier arrêt à un poste de contrôle tenu conjointement par des agents de la police et de la municipalité, positionné à un rond-point de la ville.



À cet endroit, il a eu un échange avec le délégué de la police, Choggar Dinga Tebir, qui se trouvait sur place, aux côtés de ses hommes. Le général a ensuite sillonné les principales voies de la ville pendant que les habitants vaquaient à leurs activités nocturnes habituelles. Plusieurs quartiers ont été couverts tout au long de cette inspection de terrain.



À la sortie sud de la ville, il a croisé un groupe de soldats de retour d'une mission de patrouille effectuée de 14h00 à 21h00. Ces derniers seront immédiatement relayés par une nouvelle équipe prenant la relève jusqu'à 4h00 du matin.



À l'issue de sa tournée, le général Ismat Issakha Acheikh a précisé que ces inspections nocturnes ont pour vocation de veiller à ce que les directives issues des réunions de sécurité soient scrupuleusement respectées par les forces de défense et de sécurité. Au vu de ce qu'il a observé, il s'est déclaré entièrement satisfait. Les effectifs étaient au complet et bien déployés à leurs positions respectives.



Il a par ailleurs annoncé que de nouvelles sorties nocturnes seront organisées afin d'appréhender avec plus de précision, les réalités du terrain en matière de sécurisation de la ville d'Am-Timan et de ses alentours.