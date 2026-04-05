Tchad : le maire de Ngoura suspendu pour mauvaise gestion et tensions internes

Cette décision intervient à la suite de nombreuses accusations portant sur une gestion jugée « autocratique et opaque », ainsi que sur des dysfonctionnements majeurs dans l’administration communale.



Une gestion fortement contestée



Selon le document officiel, le maire est accusé d’avoir exercé une gestion solitaire, en violation des règles de fonctionnement de la mairie et au mépris des conseillers municipaux. Cette situation aurait engendré des tensions persistantes, des démissions au sein du conseil municipal ainsi que des mouvements de grève liés notamment aux salaires et aux frais de session budgétaire.



Le rapport évoque également des irrégularités dans la gestion des ressources financières de la commune, notamment une subvention de 170 millions de FCFA accordée en 2023 par la raffinerie de Djarmaya, dont l’impact sur les conditions de vie des populations reste inexistant.



Des conditions de vie préoccupantes



Malgré des ressources importantes issues des impôts, taxes locales et subventions, la ville de Ngoura demeure confrontée à une situation d’insalubrité avancée, à l’absence d’infrastructures de base et à un manque d’urbanisation. Les écoles, le marché et l’abattoir sont décrits comme étant dans un état de dégradation préoccupant, tandis que l’absence de voirie contribue à la stagnation des eaux et à la prolifération de maladies.



Le document souligne également que les bâtiments administratifs, notamment la préfecture, sont dans un état de délabrement avancé, portant atteinte à l’image de l’État.



Des tensions sécuritaires et institutionnelles



Outre les questions de gestion financière, le maire est également accusé d’insubordination vis-à-vis de l’autorité préfectorale et de violations en matière de sécurité. Le préfet évoque par ailleurs un risque de troubles à l’ordre public dans un contexte de tensions intercommunautaires, justifiant ainsi la nécessité d’une intervention rapide.



Une nouvelle équipe municipale mise en place



À la suite de cette suspension, l’adjoint au maire, Dogo Khourbal, est désigné pour assurer l’intérim à la tête de la commune. Par ailleurs, le conseiller municipal Déyé Yaya Adoum est nommé nouvel adjoint au maire.



Le préfet a également ordonné la restitution immédiate des biens municipaux détenus par le maire sortant et a instruit les services de l’État ainsi que les forces de défense et de sécurité à veiller à l’application stricte de cette décision.