Tchad : le mairie d’Abéché définit les horaires d’ouverture et de fermeture de certaines activités

Trois communiqués, relatifs à l’exploitation de certains commerces, ont été publiés le 14 octobre dernier, par le maire de la ville d'Abéché.



Pour ce qui est de l’exploitation de chichas, les horaires d'ouverture et de fermeture sont fixées comme suit : du lundi à dimanche, de 08h du matin à 22h00.



S’agissant des propriétaires des rakchos et motos taxis clandos, il faut dire que la circulation de ces engins est réglementée conformément aux horaires ci-après : du lundi au dimanche, de 04h du matin à 23h00.



Enfin, i1 est porté à la connaissance des propriétaires des bars, bars dancing, ventes à domicile, buvettes et auberges, que les horaires d'ouverture et de fermeture sont fixées comme suit : du lundi au dimanche, de 08h du matin à 23h00. Toutefois, une autorisation spéciale sera accordée par le délégué de la Police nationale à quelques rokchamans, pour répondre à certaines urgences signalées çà et là dans les quartiers.



Ainsi, tout exploitant de chichas, ou tout exploitant de débit de boisson alcoolisée et auberge, qui ne respecte pas la réglementation d'ouverture et de fermeture sera sanctionné, conformément aux dispositions sécuritaires de la République du Tchad.