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Tchad : le marché hebdomadaire de Gamé officiellement inauguré à Baro


Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 5 Avril 2026


​La localité de Gamé a vécu, ce samedi 5 avril 2026, l’ouverture officielle de son marché hebdomadaire, présidée par le préfet du département du Guéra, Abakar Ali Dahoumane. La cérémonie a réuni les autorités administratives et traditionnelles, ainsi que les populations locales venues célébrer cet événement.


Tchad : le marché hebdomadaire de Gamé officiellement inauguré à Baro
Dans son mot de bienvenue, le chef du village de Gamé, Mouctar Haroune, a exprimé, au nom de sa communauté, sa fierté et sa gratitude envers les autorités pour leur soutien constant au développement de la localité.

Le président du comité de gestion du marché, Issakha Saleh, a rassuré l’assistance quant à l’engagement du comité à assurer une gestion transparente et au service de toute la communauté.

De son côté, le chef de canton Migaami, Hamza Ahmat Mahreb, a salué cette initiative de développement, insistant sur le rôle intégrateur que jouera ce marché dans le renforcement des échanges entre les différentes communautés du canton.

Prenant la parole, le sous-préfet de Baro, M. Adelil Doumoullah, a réaffirmé le soutien de son administration à cette initiative. Il a encouragé les commerçants et les producteurs locaux à fréquenter ce nouveau cadre d’échanges, tout en appelant à la cohabitation pacifique entre les communautés.

Dans son discours, le préfet du département du Guéra, Abakar Ali Dahoumane, a souligné l’importance capitale des marchés hebdomadaires pour le développement des économies rurales. Il a exhorté les acteurs locaux — autorités traditionnelles, comité de gestion et populations — à veiller collectivement au bon fonctionnement de ce marché.

La cérémonie s’est achevée par la coupure du ruban symbolisant l’inauguration officielle, suivie d’une visite guidée des différentes sections du marché. Ce nouvel espace d’échanges est appelé à jouer un rôle important dans le développement de la sous-préfecture de Baro en particulier, et du Guéra en général.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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