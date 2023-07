Tchad : le ministre d’État Abakar Manany démis de ses fonctions

Le décret a été signé et officialisé quelques heures seulement après le retour de Abakar Adoum Manany à N'Djamena, suite à une mission de longue durée à l'étranger. Aux yeux de nombreux observateurs, ce brusque changement de situation renforce l'idée d'un différend au sommet de l'État, tandis que d'autres y voient une possible nomination au sein du gouvernement.



Ces dernières semaines, Abakar Adoum Manany était au cœur de nombreuses rumeurs et spéculations quant à son absence médiatique, notamment lors des récents déplacements à l'extérieur du président de transition.



Joint par Alwihda Info, son directeur de cabinet, Didama Michael Ndaklirim, avait tenu à réfuter ces allégations et à apporter des éclaircissements.