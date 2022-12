Tchad : le project NACI au chevet des sinistrés de Toukra

Ce 23 décembre 2022, plusieurs membres du projet NACI se sont rendus à Toukra dans le camp des victimes pour apporter du réconfort à quelques-uns à travers des petits gestes. Le Projet NACI est une organisation à but non lucratif, né d’une volonté première de valoriser l’éducation, la culture et d’apporter de l’assistance aux couches sociales vulnérables.



C’est un réseau de Tchadiens engagés à faire une différence dans la communauté tchadienne par le biais du mentorat, des bourses d'études et du développement professionnel.



Dans le cadre de la réalisation d’une campagne d'aide aux victimes des inondations au Tchad, l’organisation a opté pour le site des sinistrés de Toukra, un des sites qui accueille environ 18 000 sinistrés, et qui sont exposés dans une situation de nature à engendrer de nombreuses maladies, de potentielles épidémies et peut occasionner des ruptures de soins pour les malades chroniques.