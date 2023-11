Tchad : le projet ACIPER lancé pour une participation citoyenne active au référendum

Pour sensibiliser à une participation élargie au référendum constitutionnel, et notamment encourager l'engagement des femmes rurales, le consortium composé de la plateforme AMMO et de l'Action pour le Changement de Comportement et de Mentalité (ACCM) a lancé le projet ACIPER (Action Citoyenne pour une Participation Électorale Référendaire) le 18 novembre 2023, au Ministère des Affaires étrangères.



Outhmane Abdramane, Coordonnateur National de l'ACCM, a exprimé sa reconnaissance pour le lancement réussi du projet, soulignant l'importance du changement de comportement et de mentalité pour informer et préparer la population à un vote éclairé.



Fatimé Aldjineh Garfa, présidente de AMMO, a insisté sur la nécessité de bien comprendre le projet de constitution soumis au référendum pour pouvoir voter de manière informée. Elle a affirmé l'engagement du Consortium à travailler avec les autorités et la société civile pour diffuser un message d'unité et encourager une large participation au référendum, essentielle pour l'unité nationale et la démocratie du Tchad.