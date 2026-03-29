Tchad : le projet FADECIV facilite l’accès aux documents d’état civil en milieu rural

C’est dans ce contexte que le projet « Facilitation de la délivrance des documents d’état civil » (FADECIV) intervient pour apporter une réponse concrète. Mis en œuvre par un consortium regroupant l’APLFT, Caritas Suisse et l’ANATS, avec l’appui financier de l’Agence française de développement, ce projet ambitionne de produire 18 000 documents d’état civil au profit des populations retournées et autochtones dans le département de la Nya Pendé, dans la province du Logone Oriental, ainsi que dans la Grande Sido, province du Moyen-Chari.



Sur le terrain, la dynamique est déjà palpable. Les 24 et 25 mars 2026, le site de Sido, dans le département de la Grande Sido, a été le centre d’une importante mobilisation communautaire. Cette rencontre a permis de mettre en place les Comités de redevabilité du site (CRS), conformément aux normes et référentiels internationaux en matière de redevabilité. Ces mécanismes offrent aux bénéficiaires la possibilité d’exprimer leurs avis et préoccupations sur les activités du projet, afin de faciliter leur accès aux documents d’état civil. Les participants ont également identifié, de manière consensuelle, l’emplacement d’une boîte à plaintes destinée à recueillir les préoccupations de la population. Le projet FADECIV a ensuite été présenté en détail, notamment ses objectifs et les opportunités qu’il offre aux communautés locales.