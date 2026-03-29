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Tchad : le projet FADECIV facilite l’accès aux documents d’état civil en milieu rural


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 29 Mars 2026


​Dans les zones rurales du Tchad, posséder un document d’identité reste un luxe pour de nombreux citoyens. Acte de naissance, carte nationale d’identité et autres documents essentiels sont souvent hors de portée pour des populations contraintes de parcourir de longues distances avec des moyens limités. Une situation qui freine leur accès aux droits fondamentaux et les expose à l’exclusion.


Tchad : le projet FADECIV facilite l’accès aux documents d’état civil en milieu rural
C’est dans ce contexte que le projet « Facilitation de la délivrance des documents d’état civil » (FADECIV) intervient pour apporter une réponse concrète. Mis en œuvre par un consortium regroupant l’APLFT, Caritas Suisse et l’ANATS, avec l’appui financier de l’Agence française de développement, ce projet ambitionne de produire 18 000 documents d’état civil au profit des populations retournées et autochtones dans le département de la Nya Pendé, dans la province du Logone Oriental, ainsi que dans la Grande Sido, province du Moyen-Chari.

Sur le terrain, la dynamique est déjà palpable. Les 24 et 25 mars 2026, le site de Sido, dans le département de la Grande Sido, a été le centre d’une importante mobilisation communautaire. Cette rencontre a permis de mettre en place les Comités de redevabilité du site (CRS), conformément aux normes et référentiels internationaux en matière de redevabilité. Ces mécanismes offrent aux bénéficiaires la possibilité d’exprimer leurs avis et préoccupations sur les activités du projet, afin de faciliter leur accès aux documents d’état civil. Les participants ont également identifié, de manière consensuelle, l’emplacement d’une boîte à plaintes destinée à recueillir les préoccupations de la population. Le projet FADECIV a ensuite été présenté en détail, notamment ses objectifs et les opportunités qu’il offre aux communautés locales.

Tchad : le projet FADECIV facilite l’accès aux documents d’état civil en milieu rural
Dans la même dynamique, le 12 février 2026, dans le village de Nadili, une campagne de sensibilisation sur l’importance et les procédures d’obtention des documents d’état civil a été organisée, rassemblant près de 400 participants. Cette rencontre visait à informer les populations sur l’importance de l’acte de naissance et les conséquences de son absence.

À travers des explications accessibles, les organisateurs ont abordé la définition de l’acte de naissance, son rôle dans la vie d’un citoyen, ainsi que les procédures à suivre pour l’obtenir, dans les délais légaux comme hors délais. Les échanges ont également permis de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les populations, tout en présentant les solutions proposées par le projet FADECIV.

Pour mieux toucher les participants, des microprogrammes ont été diffusés en français, en sango (RCA) et en arabe local. Des lignes vertes ont également été mises à disposition afin de faciliter l’accès à l’information et le recueil des préoccupations des bénéficiaires.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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