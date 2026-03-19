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Tchad : le vendredi 20 mars 2026 déclaré férié et chômé à l’occasion de l’Aïd el-Fitr


Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Mars 2026



Tchad : le vendredi 20 mars 2026 déclaré férié et chômé à l’occasion de l’Aïd el-Fitr
À l’occasion de la fête de l’Aïd el-Fitr, et conformément au décret portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale, Abdoulaye Mbodou Mbami, informe les travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé que la journée du vendredi 20 mars 2026 est déclarée fériée et chômée sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, le ministre précise que la journée du samedi 21 mars 2026 est ouvrable pour les services qui la considèrent habituellement comme jour de travail.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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