Tchad : le village SOS d'Enfants de Ndjari réceptionne un généreux don grâce à l'ONASA

D'après Dounia Massang Digue, le coordinateur national de Parrainage de SOS Village au Tchad, basé dans le 8ème arrondissement (Ndjari), SOS Village d'Enfants est une organisation dédiée à la prise en charge des enfants. Elle accorde une importance capitale à la question de la garde des enfants, cherchant à créer un environnement propice à la protection des enfants contre toutes formes de maltraitance et de violence. Notre organisation opère en conformité avec la Convention Relative aux Droits de l'Enfant et s'engage dans diverses initiatives de protection.



"Nous souhaitons exprimer notre gratitude envers les donateurs qui, à l'occasion de la rentrée scolaire, encouragent les enfants en leur fournissant des fournitures scolaires et des provisions alimentaires", a-t-il déclaré.



De son côté, Ahmat Mahamat Kossei, Directeur de l'ONASA, a souligné que sa visite au village SOS d'Enfants visait à soutenir les enfants à l'occasion de la rentrée scolaire. L'objectif est de les encourager et de leur apporter de la joie, afin qu'ils entament l'année scolaire avec enthousiasme, de l'amour pour leur prochain et, surtout, avec détermination pour réussir malgré les défis.



"Nous faisons appel à toutes les personnes de bonne volonté pour qu'elles apportent leur contribution et partagent le sourire de ces enfants en cette nouvelle année scolaire", a affirmé Ahmat Mahamat Kossei.