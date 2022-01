Tchad : les Convergences des organisations politiques chargent le CMT

Les patriotes membres de la COP suggèrent que les autorités auto-proclamées de cette phase de la transition œuvrent plus sincèrement, et dans la transparence, pour la réussite du pré-dialogue avec les politico-militaires, d'abord en traitant avec sérieux les questions préliminaires de décrispation, puis en adhérant à des modalités susceptibles de permettre des débats sereins, contradictoires et féconds.



"Convergences, qui entend participer à ces assises, si elles présentent des caractéristiques d'inclusion, d'équilibre et de sérieux, loin des multiples et diverses manipulations de bas étage dont nous a habitué le régime, a déjà constitué en son sein des groupes de travail pour étudier et faire des propositions constructives pour un Tchad réconcilié avec lui-même et tourné vers la paix et un développement harmonieux", précise le porte parole de la COP.