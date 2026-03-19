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Tchad : les Nations Unies condamnent fermement l’attaque de drone meurtrière à Tiné


Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Mars 2026


​Le Système des Nations Unies au Tchad a condamné avec la plus grande fermeté l’attaque de drone survenue le 18 mars 2026 dans la localité de Tiné, située dans la province de l’Ennedi Est, ayant causé la mort de 17 civils innocents et fait plusieurs blessés.


Tchad : les Nations Unies condamnent fermement l’attaque de drone meurtrière à Tiné
Dans un communiqué publié le 19 mars 2026, le Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Tchad, Dr François Batalingaya, a exprimé sa profonde préoccupation face à cette attaque qualifiée d’extrême gravité. Il a déploré que, malgré les appels répétés à la retenue adressés aux parties au conflit soudanais, des populations civiles continuent d’être prises pour cibles.

Les Nations Unies ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés, tout en s’inclinant devant la mémoire des disparus.

Face à cette escalade, l’ONU a pris note des mesures de sécurisation mises en œuvre par les autorités tchadiennes pour protéger les populations civiles, dans le respect des normes internationales. Elle a également rappelé que le Tchad, engagé dans une solidarité constante depuis le début de la crise soudanaise, ne doit pas devenir un terrain d’extension du conflit.

Enfin, le Système des Nations Unies au Tchad a appelé la communauté internationale à intensifier les efforts diplomatiques en vue d’une désescalade immédiate de la situation. Il a également plaidé pour un renforcement du soutien financier et technique aux actions de stabilisation et d’assistance humanitaire dans cette région déjà fragilisée.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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