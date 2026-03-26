Tchad : les Sao à l’épreuve d’un tournant décisif dans les éliminatoires de la CAN 2027

Avant les deux matchs contre le Burundi, les Sao du Tchad sont motivés. Le sélectionneur Raoul Savoy mise sur les jeunes talents et les joueurs expérimentés pour construire une équipe forte, capable de progresser, et d’obtenir de meilleurs résultats en Afrique.



Les Sao doivent maintenant prouver que ce travail porte ses fruits pour son public. ‎ ‎Depuis plusieurs années, ils sont engagés dans une phase de reconstruction ambitieuse. Sous la direction du sélectionneur Raoul Savoy, technicien helvético-espagnol nommé en 2025, l’objectif est clair : redynamiser l’équipe nationale, injecter du sang neuf et redonner espoir aux supporters après des résultats souvent décevants. ‎ ‎



La double confrontation face au Burundi, comptant pour le tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2027, constitue un test crucial pour mesurer les progrès, et franchir un cap vers plus de compétitivité. ‎ ‎Le match aller se disputera ce vendredi 27 mars 2026 au Stade Olympique Maréchal Idriss Deby Itno de N’Djamena, tandis que le match retour est programmé le mardi 31 mars à Bujumbura. Deux rencontres en six jours qui exigeront une bonne gestion physique et une cohésion rapide pour ces jeunes talents. ‎ ‎



Une liste composée de joueurs expérimentés et de jeunes talents

Raoul Savoy a dévoilé une liste de 28 joueurs lors d’une conférence de presse au Radisson Blu de N’Djamena. Composée de 3 gardiens, 9 défenseurs, 8 milieux de terrain et 8 attaquants, elle reflète un équilibre entre cadres expérimentés et nouveaux talents, majoritairement issus du championnat local. ‎ ‎



Ces nouveaux profils apportent fraîcheur, concurrence et une meilleure assimilation du projet de jeu du sélectionneur. Ils devraient contribuer à renforcer le milieu et la défense, tout en instaurant une saine émulation au sein du groupe. ‎ ‎Parmi les retours notables, le gardien Gabin Allambatnan (Coton Sport), absent depuis plusieurs mois, revient dans le groupe et viendra concurrencer Eli Mathieu Adoassou pour une place de titulaire.



‎ ‎Le défenseur Ahmad Ngouyamsa Nounchili (US Créteil) effectue également son retour après avoir manqué le précédent regroupement. ‎ ‎En attaque, Marius Mouandilmandji (Samsunspor) demeure le principal atout offensif du Tchad. Il sera épaulé par des joueurs expérimentés comme Célestin Ecua (JS Kabylie), Franck Tchaouna (Enna Calcio), Brahim Mahamat (Canet Roussillon) et Amine Hiver (Zesco United).



‎ ‎Cette double confrontation apparaît comme un véritable baromètre pour évaluer la progression des Sao. Face à une équipe burundaise disciplinée et performante à domicile, le Tchad devra faire preuve de rigueur défensive, d’intensité et d’efficacité, notamment sur coups de pied arrêtés. ‎ ‎Une qualification permettrait de valider les choix du staff et de renforcer la dynamique.



À l’inverse, un résultat décevant rappellerait que le chantier reste en cours pour les Sao.