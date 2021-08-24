Tchad : les coordonnateurs de la police judiciaire remplacés





بموجب المرسوم رقم 373/ر م ع إ/روإ/و ع م ح إ/2021 المؤرخ في 24 أغسطس 2021 تم تعيين الضباط العامين الآتية اسماؤهم في مناصب المسئولية التالية بالمنسقية العامة للشرطة القضائية:



المنسق العام: العميد انقاي جمعة بركة، خلفا للعميد انقارهورقومتي إيلي ميموجيتولنقار الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى المستشار



المنسق العام النائب: عميد الشرطة ديدام مالانجيقي تالانسادي، خلفا لعميد الشرطة قيردي نورين الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

Par décret n°373 du 24 août 2021, les officiers généraux dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après à la coordination générale de la police judiciaire :- Coordonnateur Général: Général de Brigade INGAI DJIMET BARKA en remplacement de Général de Brigade NGARHORGOMTI ELIE MEMODJITOLNGAR, appelé à d'autres fonctions.- Coordonnateur Général Adjoint: Contrôleur Général de Police: DIDAM MALANDJIGUE TALANSADI en remplacement de Contrôleur Général de Police GUERDI NOURENE, appelé à d'autres fonctions.