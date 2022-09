TCHAD

Tchad : les ex-députés de la 3ème législature réclament leurs droits à la retraite

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Septembre 2022

N'Djamena - Me. Alain Kagonbé a alerté ce 27 septembre sur une "injustice criarde et inadmissible" dont ont été victimes les anciens députés de la troisième législative. Les indemnités de départ et les pensions ont été "confisquées". Conséquence : plusieurs ex-députés n'ont pas pu se soigner et plusieurs d'entre eux sont décédés. Me. Alain Kagonbé dénonce un "mépris" à leur égard.