Tchad : les habitants de Mbikou manquent d’eau potable

Dns le département de la Nya, le château d'eau de Mbikou est à sec depuis quelques années, à cause de la malversation communale.

Ce réservoir d'eau, situé au quartier Bedobara, servant à alimenter la population de la localité en eau potable, ne fonctionne pas depuis, suscitant ainsi la colère des jeunes qui pointent du doigt le maire de la ville Beasnael Daniel, pour malversation financière. Interrogé à ce sujet, le maire de Mbikou a choisi la voie de la défensive, sans aucune explication.



En effet, rien ne marche depuis que Beasnael Daniel a pris fonction en 2019. Et pourtant, l'équipe de Théodore et Emmanuel a bien géré ce château avec 5 fûts de gasoil et 5 cartons d'huile, de qu’une dotation de 5% de revenus pétroliers, selon le témoignage de Almbaye, jeune de la localité. A tort ou à raison, on dit souvent qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Cela étant,l’on peut se demander ce à quoi servent les recettes du marché hebdomadaire de Mbikou.



Entre temps, le château de Mbikou ne lâche pas une seule gouttelette d'eau pour servir les ménages dans les tâches domestiques, telles que la lessive et la préparation des repas. D’autres habitants n’ont pas de choix, en utilisant l'eau des puits, avec toutes les conséquences que cela comporte. « Depuis trois ans, ce château n'a jamais assuré la distribution dans la contrée, cela me donne envie de partir », regrette un commerçant qui vit à Mbikou depuis quelques années.



En raison du manque de pompage, l'eau potable devient donc une denrée rare, et même de luxe. « Il faut parcourir une certaine distance, de l'entrée de Mbikou, jusqu’à la Mosquée, pour s’en procurer », explique Ribé. C'est ce constat qui a poussé les jeunes ressortissants de Mbikou à adresser une pétition au maire.



En attendant une réponse favorable ou pas, il faut noter que le maire Beasnael Daniel est le neveu du chef de canton de Mbikou Dobian Jacob. Avec une telle bénédiction, il n'a aucun compte à rendre à sa circonscription, qui continue à avoir la gorge sèche, à cause du manque d’eau potable.