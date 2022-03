Tchad : les jeunes ressortissants de Bamina plaident auprès du PCMT contre l'abandon

Ils rappellent être les ressortissants du fief politique du président fondateur du Mouvement patriotique du salut (MPS). Les ressortissants de Bamina, étudiants, élèves et jeunes militaires se sont concertés pour solliciter des conseils et orientations au président du Conseil militaire de transition, afin d'encadrer la jeunesse ressortissante de Bamina pour aider la transition.



Ils se disent aussi conscients que tous les projets de développement et la sécurité ne peuvent se réaliser que s'il y a la paix dans le pays. À cet égard, ils encouragent et souhaitent le renforcement de l'appareil de sécurité du pays. Par ailleurs, cela va dans l'intérêt de leur survie ainsi que l'ensemble de la politique du MPS.



Selon les jeunesse de Bamina, les difficultés et les obstacles qui entravent la politique de Mahamat Idriss Deby sont les suivantes :

- manque de centre de santé ;

- manque de forage d'eau ;

- pas d'établissement, pas d'enseignant ;

- manque lieu de culte (MOSQUÉE) ;

- aucun jeune cadre responsabilisé au sein du MPS ;

- manque d'interlocuteur entre les jeunes ressortissants de Bamina et le pouvoir.



Les jeunes ressortissants de Bamina indiquent avoir une équipe de jeunes diplômés sans emploi et sage, sur le point de descendre dans tous les villages et les terroirs des Baministes pour encadrer et sensibiliser la nouvelle vision de la transition.



Ils sollicitent l'appui, les conseils et orientations qui les galvaniseront davantage leur mission en perspective.



La jeunesse de Bamina demande au PCMT de responsabiliser deux jeunes cadres dans l'administration civile. Elle plaide aussi pour un interlocuteur parmi leurs cadres qui pourra jouer l'interface entre le pouvoir et la jeunesse. Cette personne pourra les aider avec ses moyens financiers pour effectuer des missions périodiques et suivre les mouvements de la population en prodiguant des conseils nécessaires dans le cadre du politique du chef de l'État.



Malgré les difficultés, ils se disent décidés à soutenir comme un seul homme et pour toujours la politique de Mahamat Idriss Deby avec les moyens de bord.