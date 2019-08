Tchad : les jeunes s'activent pour obtenir les financements du FONAJ

Le ministère en charge de la jeunesse, à travers le Fonds national d'appui à la jeunesse (FONAJ), attribue des crédits aux jeunes âgés de 18 à 35 ans. Cette initiative vise à donner la possibilité à la jeunesse de mettre en oeuvre ses projets et à lutter contre le chômage.



La ville d'Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, à l'instar des autres villes du Tchad, bénéficie de ce programme. Depuis quelques jours, de jeunes abéchois se rassemblent devant la mairie d'Abéché, le notariat et la préfecture pour régulariser ou récupérer les documents nécessaires dans l'espoir de bénéficier du programme.



Le dossier doit comprendre : une demande adressée à la direction générale du FONAJ ; deux exemplaires de formulaire dûment remplis, des copies légalisées des attestations et/ou des diplômes ; la copie d’acte de naissance pour le promoteur (s'il s'agit d'un projet collectif, joindre les copies d’acte de naissance et d'attestations de tous les promoteurs) ; les factures proforma ou devis estimatifs du matériel à acquérir ; des photos ; une lettre d’engagement du parrain ou de l’aval.



Les crédits individuels s'élèvent à un montant d'1 à 5 millions Francs CFA, et ceux destinés aux groupements ou aux organisations sont de 5 à 15 millions Francs CFA.