Tchad : les membres du RAFPRO se font former en GRH

C’est l'hôtel Ledger Plazza qui a servi de cadre à la formation sur la Gestion des Ressources Humaines des membres du Réseau Africain des Institutions et Fonds de formation professionnelle. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs participants venus des différents pays d'Afrique et est placée sous le thème : « Pratiqués des Ressources humaines : planification et performances ».



Après l'ouverture de la formation, le directeur du FONAP, Hamid Yamouda Djorbo, a dans son intervention, souligné que les Institutions et Fonds de formation professionnelle en Afrique, dans le cadre des politiques de mise en valeur des ressources humaines, font partie intégrante de la stratégie de nos gouvernements afin d'assurer la compétitivité des entreprises. Ces Institutions et Fonds de formation professionnelle sont aujourd'hui regroupés au sein du Réseau Africain des Fonds et Institutions de Financement de la Formation Professionnelle (RAFPRO). Crée en septembre 2006 à Cotonou, au Bénin, le RAFPRO compte aujourd'hui 12 pays dont le Burkina-Faso, la Guinée, le Mali, le Tchad, le Sénégal, le Congo, la Côte d'ivoire, la Centrafrique, le Bénin, le Togo, le Niger. Ces pays membres sont répartis dans 11 pays dont huit de la sous-région ouest africaine et trois en Afrique centrale.



Cette formation a pour objectif de renforcer les compétences des gestionnaires de ressources humaines, au regard des standards internationaux en matière de pilotage des ressources humaines pour contribuer à favoriser un plan de carrière pour les personnels. Le ministre de l'Economie, de Planification, du Développement et de la Coopération internationale, Dr Issa Doubragne, a pour sa part, rappelé que le choix du Réseau Africain des Fonds et Institutions de Financement de la Formation Professionnelle (RAFPRO) d'avoir bien voulu tenir à NDjaména, n'est pas un fait du hasard. En ce troisième millénaire, marqué par une mondialisation accélérée, les pays africains sont confrontés aux défis du développement durable, dont les plus en vue relèvent des domaines industriels et technologiques qui affectent fortement la compétitivité des entreprises dépendantes de la qualité et de la quantité des ressources humaines mobilisables et mobilisées. L'Afrique qui dispose d'énormes ressources naturelles, est contrainte au développement et à la valorisation des ressources humaines pour satisfaire à l'exigence de performance et de compétitivité de nos économies nationales.



Au Tchad, le renforcement de la compétitivité de l’économie occupe une place centrale dans le programme des autorités de l'Etat. Les opportunités de formations accordées par les entreprises sont restées trop faibles dans le pays. Seules 11,3 % des entreprises en moyenne offrent des formations à une partie de leurs employés, pour ce qui concerne le Tchad. C'est la raison pour laquelle la question de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, par la formation professionnelle, préoccupe les plus hautes autorités du pays.

La première étape de la mise en œuvre de cette volonté politique doit consister à jeter les bases d'une véritable croissance économique du pays, car sans une croissance forte et durable, on ne peut véritablement envisager la création d'emplois décents suffisants.