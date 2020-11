Tchad : les ministères sectoriels s'outillent sur l'élaboration du programme d'investissement public

Un atelier de formation sur l'élaboration du programme d'investissement public (PIP) s'est ouvert dimanche à Bakara, une localité située à la sortie Est de N'Djamena. Il prend fin le 27 novembre.



C'est le directeur général du ministère de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Nassour Bahar Mahamat Itno, qui a donné le coup d'envoi des travaux.



"Le programme d'investissement public prend en compte l'ensemble des projets et programmes prévus par l'État pour être exécutés au cours d'une période donnée. Cette formation des fonctionnaires a pour objectif premier de prendre en compte les attentes du gouvernement afin de maîtriser les procédures des différents partenaires et intervenants pour une efficacité dans la mise en œuvre des budgets programmes et une efficience dans l'allocation des ressources mobilisées en lien avec le PND", explique Nassour Bahar Mahamat Itno.



Il précise que l'atelier vise à renforcer les cadres de son département ministériel et ceux des ministères sectoriels sur la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du programme d'investissement public triennal pour le développement du pays (maitrise de la chaine Planification-programme-budgétisation-exécution-suivi-évaluation, budget programme, élaboration du PIP et suivi-évaluation du PIP).



Le 18 juillet 2020, le gouvernement, appuyé de ses partenaires, a lancé la plate-forme de gestion de l'aide (PGA). Le lancement a été suivi d'un atelier de renforcement des capacités des agents du ministère de l'Économie et du ministère des Finances et du Budget sur les techniques de traitements comptables et de décaissements des bailleurs de fonds, organisé du 7 au 11 septembre 2020.



Nassour Bahar Mahamat Itno exhorte tous les points focaux à donner le meilleur d'eux-mêmes pour produire des données de qualité et de fiabilité de leurs différents projets et programmes de leurs départements respectifs.