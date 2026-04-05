Tchad : les responsables scolaires de la Nya formés aux politiques éducatives

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Gouvernance des ressources naturelles et développement local ». Elle vise à outiller les acteurs du système éducatif sur les politiques publiques en matière d’éducation.



Au cours de cette formation, les participants ont acquis des connaissances de base sur les politiques éducatives mises en place par le gouvernement. Ils ont également pu identifier des exemples concrets de politiques publiques dans le secteur de l’éducation et développer des mécanismes de suivi susceptibles d’accompagner leur mise en œuvre.



Le président de l’EPOZOP, Nadjiadjim Théodile, a souligné que le système éducatif dans le département de la Nya connaît de sérieuses difficultés. Selon lui, cette formation vise à renforcer les échanges avec les responsables scolaires et à améliorer certains aspects clés pour garantir un enseignement de qualité.



De son côté, le facilitateur, le Dr Dionlaltarel Tilo, a rappelé que l’éducation constitue une priorité gouvernementale. Il a insisté sur la nécessité pour l’État de répondre à plusieurs exigences, notamment la construction d’infrastructures scolaires, la formation régulière des enseignants et la promotion d’un accès équitable à l’éducation pour tous les citoyens, en particulier les jeunes.



Les participants se sont dits satisfaits de cette initiative. Ils reconnaissent que le système éducatif dans la Nya fait face à de nombreux défis et appellent l’ensemble des acteurs à s’impliquer davantage pour améliorer les conditions d’apprentissage.



Tous ont également plaidé pour une mobilisation des autorités et une sensibilisation accrue des acteurs locaux, afin de redonner au système éducatif de la Nya ses lettres de noblesse.