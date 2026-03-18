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Tchad : les ressortissants de Koutou se mobilisent pour relancer l’école du village


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 18 Mars 2026


Les ressortissants et la population du village de Koutou, situé à environ 90 kilomètres de la ville de Sarh, dans le canton Djoli, sous-préfecture de Balimba, ont mené une campagne de sensibilisation du 16 au 17 mars 2026. L’objectif principal de cette initiative était de redynamiser le système éducatif local et d’en assurer la continuité.


Tchad : les ressortissants de Koutou se mobilisent pour relancer l’école du village
Durant ces deux jours, les organisateurs sont allés à la rencontre des parents d’élèves afin de recueillir leurs préoccupations. Selon le président du comité d’organisation, Adoumbaye Guideynan Djiadingué, cette démarche vise à comprendre les difficultés rencontrées et à trouver des solutions concrètes pour redonner vie à l’école du village, autrefois reconnue pour avoir formé de nombreux cadres.

Certains parents ont précisé qu’aujourd’hui, la situation de l’établissement scolaire de Koutou est jugée préoccupante. L’école fait face à plusieurs défis : une baisse du niveau des élèves, une diminution de la fréquentation scolaire, un encadrement pédagogique insuffisant, ainsi qu’un manque de motivation chez les parents et les élèves. À cela s’ajoutent des difficultés liées au suivi des enseignants affectés dans la localité.

Le président du comité d’organisation, Adoumbaye Guideynan Djiadingué, a expliqué que cette campagne vise à mobiliser tous les acteurs de la communauté autour des problèmes qui freinent le bon fonctionnement de l’école primaire et du collège du village de Koutou. Il a insisté sur la nécessité d’élaborer ensemble un plan d’action pour garantir un système éducatif stable, efficace et durable.

Pour finir, il a lancé un appel à tous les ressortissants du canton Djoli, et plus précisément du village de Koutou, à s’unir et à s’impliquer activement dans ce projet, afin de redonner espoir et confiance à toute la communauté, en particulier aux jeunes élèves.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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