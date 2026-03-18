Tchad : les ressortissants de Koutou se mobilisent pour relancer l’école du village

Durant ces deux jours, les organisateurs sont allés à la rencontre des parents d’élèves afin de recueillir leurs préoccupations. Selon le président du comité d’organisation, Adoumbaye Guideynan Djiadingué, cette démarche vise à comprendre les difficultés rencontrées et à trouver des solutions concrètes pour redonner vie à l’école du village, autrefois reconnue pour avoir formé de nombreux cadres.



Certains parents ont précisé qu’aujourd’hui, la situation de l’établissement scolaire de Koutou est jugée préoccupante. L’école fait face à plusieurs défis : une baisse du niveau des élèves, une diminution de la fréquentation scolaire, un encadrement pédagogique insuffisant, ainsi qu’un manque de motivation chez les parents et les élèves. À cela s’ajoutent des difficultés liées au suivi des enseignants affectés dans la localité.



Le président du comité d’organisation, Adoumbaye Guideynan Djiadingué, a expliqué que cette campagne vise à mobiliser tous les acteurs de la communauté autour des problèmes qui freinent le bon fonctionnement de l’école primaire et du collège du village de Koutou. Il a insisté sur la nécessité d’élaborer ensemble un plan d’action pour garantir un système éducatif stable, efficace et durable.



Pour finir, il a lancé un appel à tous les ressortissants du canton Djoli, et plus précisément du village de Koutou, à s’unir et à s’impliquer activement dans ce projet, afin de redonner espoir et confiance à toute la communauté, en particulier aux jeunes élèves.