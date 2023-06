Tchad : la construction du stade de Mandjafa réalisée à 40%, les travaux progressent

Une cérémonie marquant l'achèvement de la première phase des travaux du projet du stade de Mandjafa s'est tenue ce mercredi 21 juin au sein même du stade.



Dans son discours lors de la cérémonie, le directeur du projet, LI Zhi, a dressé un bilan des travaux. Le taux d'avancement du projet s'élève à 40%. L'ambassadeur de la République Populaire de Chine au Tchad, Wang Xining, a souligné que cette cérémonie marque le début d'une nouvelle phase pour ce projet d'envergure.



Il a rappelé que malgré l'impact de la pandémie de Covid-19 et de nombreuses autres difficultés, le personnel chinois et tchadien a travaillé main dans la main, pour assurer la réalisation de ce projet. Il a également souligné que ce stade est l'un des projets phares de la coopération sino-tchadienne.



Le ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, Palalet Géo, a souligné que cette cérémonie marque le début de la deuxième phase du projet, qui comprendra des activités d'aménagement telles que la décoration, les travaux métalliques, la pelouse, les pistes et les installations techniques diverses.



Il a assuré que toutes les équipes impliquées, tant dans cette phase que dans la précédente, bénéficieront du soutien continu du gouvernement de la République du Tchad pour mener à bien les travaux jusqu'à leur achèvement final.



Le Premier ministre, Saleh Kebzabo, s'est dit satisfait de la première phase de construction du stade, qui compte 32 000 places. Il a exprimé ses remerciements au gouvernement chinois et à son peuple pour ce magnifique cadeau offert au Tchad.



Il a également exprimé sa gratitude envers l'ambassadeur de Chine au Tchad, les techniciens et tous les experts chinois qui ont contribué à la construction de ce stade. Enfin, le Premier ministre a encouragé les Tchadiens qui ont appris aux côtés des Chinois à mettre à profit les connaissances acquises.