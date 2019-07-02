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SPORTS

Tchad : liste des 30 joueurs présélectionnés pour les préparatifs de la CHAN 2020


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Juillet 2019 modifié le 2 Juillet 2019 - 09:32


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30 joueurs ont été présélectionnés par la Fédération tchadienne de Football en vue des préparatifs de l'équipe Sao Senior pour le Championnat d'Afrique des nations de football 2020. Les entrainements vont démarrer ce mardi 2 juillet 2019 à l'Académie de football de Farcha.

Les joueurs présélectionnés sont :
  • ADOUM DEFALLAH GARDIEN ELECT SPORT
  • ADAOUSSOU MATHIEU GARDIEN RFC NDJ
  • ALLAMBATNAN GABIN / GARDIEN / FOULLAH EDIFICE
  • AHAMAT ABDERAMAN / DEFENSZUR CENTRAL. / RFC NDJ
  • MBAIGOLMEM AUBIN / DEFENSEUR CENTRAL. RFC NDJ
  • DJIMHOUE FABRICE / DEFENSEUR CENTRAL / ASCOT NDJ
  • BECHIR SEID DJIMET / DEFENSEUR CENTRAL / ELECT SPORT NDJ
  • ABDELAZIZ ISSA / LATERAL GAUCHE / RFC NDJ
  • DJEDOUBOUM MOISE / LATERAL GAUCHE / FOULLAH EDIFICE
  • ALLARAMADJI NOEL / LATERAL GAUCHE / EDUCAT FC MOUNDOU
  • MADTOINGUE CONSTANT / LATERAL DROIT / ASCOT NDJ
  • NINGA DONAN / LATERAL DROIT / FOULLAH EDIFICE
  • MONODJI KLADOUMA / LATERAL DROIT / AVENIR FC SARH
  • DJIMASRA RICHARD / LATERAL DROIT / DGSI
  • BRAHIM NGARHOUDAL / MILIEU RECUPERATEUR / ELECT SPORT NDJ
  • NODJIRAM GERARD / MILIEU RECUPERATEUR / ELECT SPORT NDJ
  • DJIMTEBAYE CESAR / MILIEU RELAYEUR / GAZELLE FC
  • YOUSSOUF ABANGA / MILIEU RELAYEUR / ASCOT NDJ
  • BAKHIT DJIBRINE / MILIEU OFFENSIF / FOULLAH EDIFICE
  • MOUSSA TCHARI / MILIEU OFFENSIF / ELECT SPORT
  • DJIKOLOUM ESAÏE / MILIEU OFFENSIF / ASCOT NDJ
  • ABDELAZIZ MAKINE / EXCENTRÉ GAUCHE / GAZELLE FC
  • ADAM OUMAR / EXCENTRÉ GAUCHE / RFC NDJ
  • ABDOULAYE YACOUB / EXCENTRÉ DROIT / ASCOT NDJ
  • NINGA NAIKORO EDGAR / EXCENTRÉ DROIT / ELECT SPORT
  • AHMET KANA KAMAN / EXCENTRÉ DROIT / AVENIR FC SARH
  • GOTYAM CESAR / AVANT CENTRE / AVENIR SARH
  • MAHAMAT ADDA / AVANT CENTRE / ASCOT NDJ
  • HASSAN BOUDINA / AVANT CENTRE / GAZELLE FC
  • NDILBO ANGE / MILIEU / EDUCAT FC MOUNDOU



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