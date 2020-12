Tchad : magistrat agressé par un général, les avocats dénoncent des "actes graves"

Le collectif d'avocats du magistrat agressé dans l'exercice de ses fonctions a dénoncé mercredi, au cours d'un point de presse, plusieurs irrégularités dans la procédure judiciaire. Il évoque de "graves manigances faites au parquet", notamment des soustraction des pièces, ce qui "lance un sérieux discrédit sur les manoeuvres souvent décriées au parquet d'instance de N'Djamena".



Le 26 novembre 2020, la 3ème chambre civile du Tribunal de grande instance de N'Djamena, présidée par Moumassou Djoufoulsou, exécutant son jugement avant dire droit, a effectué une descente sur les lieux au quartier Hiléhoudjaj dans le 10e arrondissement. La descente a eu lieu en présence des parties et leurs avocats.



"C'est à cette occasion que le nommé Mahamat Abdallah, général de l'ANT, qui n'est pas partie au procès mais frère du défendeur en opposition surgit et décide de faire sa loi, se prévalant de son titre de général", expliquent les avocats Me Djerandi Laguerre Dionro, Me Lokoulde Françis, Me Koude Mbainaissem, Me Doumra Manassé, Me Raby Mbaiadoum Natadjingarti.



"Libre de tout mouvement malgré son forfait, après insistance, le général a été déféré au parquet le 4 décembre 2020", précisent-ils. Les avocats demandent une détention préventive du général : "Le général et éventuellement ses complices sont en totale liberté aujourd'hui, ce qui met les parties civiles en totale insécurité".



Les avocats dénoncent une résistance à l'action des autorités judiciaires et des actes graves reprochés au fameux général.



L'audience a été programmée pour le 28 janvier 2021, selon le collectif d'avocats qui dénonce une violation du Code pénal. Il exige la traduction du prévenu devant le juge sur le champ ou le premier jour ouvrable suivant.