Tchad : malade, Baba Laddé dénonce une injustice depuis sa cellule

Le premier vice-président du FPR, Ardo Baouro, a affirmé ce jeudi 22 novembre 2018 avoir rencontré Baba Laddé en prison. Dans une mise au point parvenue à Alwihda Info, Ardo Baouro affirme que "la santé du général Baba Laddé est très mauvaise et (que) le gouvernement lui refuse des soins. A tout moment il peut décéder par manque de soins."



Baba Laddé est "injustement enfermé", souligne-t-il. Il ajoute que "les ex-combattants du FPR n'ont pas non plus pu suivre les programmes de réhabilitation prévus par l'accord de paix et sont persécutés au Tchad". D'après lui, "la communauté internationale doit faire pression sur le gouvernement tchadien pour qu'il respecte ses engagements."



Il déclare que : "Baba Laddé a apporté son soutien à nos frères du Tibesti (...) Nos frères de Miski ne se battent pas pour prendre le pouvoir, mais pour la démocratisation du pays, la justice et l'égalité entre tous les Tchadiens. Il est intolérable que le peuple souffre quand certains pillent les richesses du pays. Les dirigeants tchadiens mettent en danger le régime en refusant les revendications légitimes du peuple et en déclenchant une guerre au Tibesti."



Le FPR demande à ce que l'ordonnance d'amnistie soit appliquée à tous les tchadiens concernés sans distinction.



Le général Baba Laddé doit être présenté au tribunal le 3 décembre 2018.