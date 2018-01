Tchad : menace de grève dans l'enseignement secondaire contre la hausse de l'impôt sur le revenu

Dans la nouvelle loi de finances, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est passé de 10,5% à 30%. Le secrétaire général de la Confédération Indépendante des Syndicats du Tchad (CIST), Mahamat Nasradine Moussa dans un entretien accordé à AlWihda Info informe que les enseignants du secondaire ont décidé, lors de cette assemblée générale, de partir en grève au cas où l'augmentation de l'IRPP aurait un impact sur le salaire de janvier des fonctionnaires.



Alwihda Info. Quel était le l'ordre du jour de cette assemblée générale ?



Mahamat Nasradine Moussa : Cette assemblée générale a été organisée par la section régionale. Nous avons informé les camarades de ce qui a été arrêté avec le gouvernement, surtout lors de notre dernière rencontre avec le premier ministre. Le premier ministre nous avait confirmé l'abandon du projet d'abattement de salaire mais quant au décret n°687, il continue. Le premier ministre nous a demandé de travailler ensemble avec les membres du gouvernement au niveau du comité tripartite, afin de réfléchir ensemble, de chercher les voies et moyens pour améliorer les recettes, sans toucher les salaires, pour combler le vide de 30 milliards dont le gouvernement à besoin.



Nous avons informé les camarades et avons aussi recueilli leur avis. Nous avons également discuté de la loi des finances, surtout de l'IRPP (Impôt sur le revenu de la personne physique) qui était avant de 10%. Il a été augmenté jusqu'à 30%. Si on augmente l'IRPP, ca va certainement diminuer les salaires, que ce soit au niveau du public ou du privé. Si on applique cela, ça va toucher les travailleurs dans le secteur privé ou public. Même si le gouvernement fait en sorte que ça ne touche que les privés, ceux-là sont aussi des travailleurs.



Nous, en tant que représentants des travailleurs, on défend les causes de tous les travailleurs, privés comme publics. Ici, au niveau du secteur public, surtout lors de notre rencontre avec les enseignants, nous avons constaté que le salaire du mois de janvier est toujours en attente. Si nous constatons que le gouvernement a ponctionné les salaires du mois de janvier, nous convoquerons les travailleurs et déclencherons la grève puisque nous avons dit très clairement au gouvernement que nous ne voulons pas écouter ce qu'on appelle l'abattement de salaire.



Y compris l'IRPP ?



Même si l'IRRP touche les salaires des travailleurs, on va aller en grève. Au niveau du privé, maintenant il faut essayer de voir si cet IRPP les affectent, et si le gouvernement peut mettre en place des mesures d'accompagnements, sur cela on peut négocier. S'il s'agit d'appliquer tel quel sans mesure d'accompagnement, ca sera un problème très grave.



Quel est concrètement l'impact de l'IRPP sur le salaire ?



L'IRPP était auparavant de 10%. Maintenant, il est monté à 30%. Autrement dit, si vous gagnez un salaire autour de 60.000 F CFA, on vous coupe 10,5%. D'environ 200.000 à 600.000 F CFA, on vous coupe 20%. Si vous gagnez plus de 600.000 F CFA, on vous coupera 30%.



Avec l'augmentation de l'IRPP, est-ce que le gouvernement propose des mesures d'accompagnement pour pallier à cela ?



Avec le gouvernement, on peut négocier sur les mesures d'accompagnement. Au début, nous étions très clairs, en ce qui concerne l'abattement de salaire, nous ne négocions même pas. Nous avons rejeté cela en bloc. Si le gouvernement persiste pour l'abattement, même si c'est caché, nous on va constater. On attend le mois de janvier. Si on a constaté que le salaire est amputé, même d'un rond, on va appeler les camarades et lancer directement la grève.



Quelles autres solutions de compensation proposez-vous au gouvernement au lieu de l'augmentation de l'IRPP ?



Lorsque le gouvernement a pris les 16 mesures, nous avons fait des propositions, nous avons donné au gouvernement des pistes. Nous avons dit au gouvernement qu'au lieu d'amputer les salaires, fait ceci, fait cela.



Sur les 16 mesures, le gouvernement a prévu de faire l'audit des diplômes, l'assainissement des fichiers de la solde. Mais depuis lors jusqu'aujourd'hui, l'audit des diplômes n'a pas encore commencé, bien que le cabinet ait été choisi. Nous avons dit au gouvernement de commencer par l'audit des diplômes, il y a des faux diplômes au niveau de la fonction publique, au niveau de la solde il y a des doublons. Tout ça nous avons dit au gouvernement.



Même les régies des finances, il faut vraiment mettre des gens compétents et intègres afin de faire des recettes. Sur tout ca, le gouvernement a vu que la chose la plus facile est d'amputer les salaires des travailleurs, et ça nous n'acceptons pas, jamais.



Entretien réalisé par Djimet Wiche