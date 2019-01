TCHAD Tchad : nomination d'assistants auprès des conseilleurs techniques à la Présidence

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Janvier 2019 modifié le 23 Janvier 2019 - 22:00





M. Brahim Adoum Watchoum, assistant auprès du conseiller aux Affaires étrangères, à la Coopération internationale et à la Diaspora ; M. Masnan Madjiram, assistant auprès du conseiller aux Affaires juridiques, aux Droits humains et à l'Ethique administrative, en remplacement de Ali Mallomi Ben Dogo, appelé à d'autres fonctions ; M. Younous Souleymane, assistant auprès du conseiller à l'Administration du territoire et à la Gouvernance locale, poste vacant ; Contrôleur général, Hassan Wardougou Chelli, assistant auprès du conseiller à la Défense et à la Sécurité, poste vacant ; M. Ahmat Djidda Haroun, assistant auprès du conseiller à l'Enseignement supérieur, à la Recherche et à l'Innovation, poste vacant ; Mme. Dakouma Mahamat Mourba, assistante auprès du conseiller aux Infrastructures, aux Transports et au Désenclavement, poste vacant ; M. Mbayam Djasngar, assistant aurpès du conseiller à la Santé publique, maintenu ; M. Bichara Mahamat Saleh Adoum Djerou, assistant aurpès du conseiller aux Affaires économiques, Financières et Budgétaires, maintenu ; Mme. Mahamat Ali Miangar Sandra, assistante auprès du conseiller à la Fonction publique, au Travail et au Dialogue social, poste vacant ; Mme. Fatimé Brahim Nokour, assistante auprès du conseiller à la Formation professionnelle, à l'Emploi, à la Promotion des jeunes et aux Sports, poste vacant ; Mme. Isra Ibrahim Mahamat Itno, assistante aurpès du conseiller aux Postes et aux Nouvelles technologies de l'information et de la communication, poste vacant ; M. Hissein Khamis Togoï Bosquet, assistant auprès du conseiller aux Mines, au Développement industriel, Commercial et à la Promotion du secteur privé, poste vacant ; M. Adoum Mbodou, assistant auprès du conseiller au Pétrole et à l'Energie ; M. Raradingar Lemta, assistant auprès du conseiller à l'Aménagement du territoire, à l'Habitat, aux Affaires foncières et domaniales, en remplacement Alaradje Dono, appelé à d'autres fonctions ; M. Adoum Dahab, assistant auprès du conseiller à l'Agriculture, à l'Irrigation et aux Equipements agricoles, maintenu ; M. Diondhoh Bahiguel Samuel, assistant auprès du conseiller à l'Elevage et aux Productions animales, poste vacant ; Mme. Khayar Oumar Defallah Yasmine, assistante auprès du conseiller à l'Environnement, à l'Eau et à la Pêche, poste vacant ; Mme. Goïdje Beramdaï, assistante auprès du conseiller à la Culture, au Tourisme et à l'Artisanat, poste vacant ; Mme. Mismadji Sandrine, assistante auprès de la conseillère chargée de la Femme, de la Petite enfance et de la Solidarité nationale, en remplacement de Mahamat Amine ; M. Djibrine Seïd Emma, assistant auprès du conseiller aux Médias, poste vacant. Au terme du décret n° 084 du 23 janvier 2019, les personnalités dont les noms suivent sont nommées assistants auprès des conseillers techniques à la Présidence de la République :





Dans la même rubrique : < > Tchad : le directeur de la police remplacé Tchad : un mort et deux blessés dans des affrontements au Lac Défection de deux responsables de la sécurité au Tchad